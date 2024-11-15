Icardi'ye gözaltı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası milli arada çocuklarını görmek için ülkesi Arjantin'e gitti. Burada kızlarıyla birlikte vakit geçiren Arjantinli golcünün kaldığı eve ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'yle birlikte geldi. Icardi, kendisine ihanet eden Wanda'yı eve almadı. Bunun üzerine Wanda, L-Gante'yle birlikte Icardi ile ortak aldıkları çiftlik evine gitti ve avukatını aradı. Yaklaşık 1 saat sonra Wanda yeniden Icardi'nin yanına gitti. Ne olduysa burada oldu... Icardi, bu kez Wanda Nara'ya kapıyı açtı. Ancak Icardi ayrılık aşamasında olduğu eşiyle tartışmaya başladı. Bu yaşananların ardından Wanda Nara, avukatını ve polisi arayarak Icardi'yi şikayet etti. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre ise; olay yerine gelen polisler, Icardi hakkında "Kadına şiddet" suçlamasıyla yasal işlem başlattı. Habere göre; Mauro Icardi, bugün Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkacak.

BUNLAR SPEKÜLASYON

Galatasaray, Icardi hakkında Arjantin basınında çıkan haberlerin ardından resmi sitesinden, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.