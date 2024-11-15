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Haberler Galatasaray Gol kralı Osimhen

Gol kralı Osimhen

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yapay zeka verilerine göre; 2024- 25 sezonunu 23 golle gol kralı olarak tamamlayacak. Osimhen’i 19 golle Ciro İmmobile takip edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Gol kralı Osimhen

Süper Lig'de 2024- 2025 sezonunun gol krallığı yarışı, yapay zeka analizleriyle netleşmeye başladı. Gelişen teknolojiler ve veri analizi sayesinde, sezonun bitişine henüz aylar varken, şimdiden gol krallığında öne çıkan isimler belirlenmiş durumda. Yapay zekanın tahminine göre, Süper Lig'i gol karalı olarak tamamlayacak isim Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen... Güçlü fiziği, hızı ve hava hakimiyetiyle öne çıkan Osimhen'in 23 golle tacı takacağı ileri sürüldü. Gol krallığı yarışında ise Osimhen'in ardından ligi 19 golle Beşiktaşlı Ciro İmmobile ikinci basamakta tamamlayacak. Yapay zekanın dikkat çektiği bir diğer isim Banza. Trabzonsporlu oyuncu 17 golle listenin üçüncü sırasında... Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun ise 15 golle ligi tamamlaması öngörüldü.

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