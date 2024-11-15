GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK Geçen yılki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan isimlerden biri olan Kerem, Gabriel Sara'nın gelişiyle birlikte kulübeye hapsoldu. Bu sezon 15 maçta toplam 432 dakika süre alabilen yıldız oyuncu ara transfer döneminde iyi bir fırsat çıkması halinde değerlendirmek istiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine bu sezon sadece iki asiste imza atan Kerem Demirbay'ın ayrılık fikrini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştığı öğrenildi. Okan Buruk ise ayrılığa sıcak bakmadığını net bir şekilde dile getirdi.