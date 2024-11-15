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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un ilk 11'de şans vermediği oyuncu takımdan ayrılmak istediğini teknik heyete bildirdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 09:39
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve taraftarın 'Dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay, kenarda kalmaktan hoşnut değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEK

Geçen yılki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan isimlerden biri olan Kerem, Gabriel Sara'nın gelişiyle birlikte kulübeye hapsoldu. Bu sezon 15 maçta toplam 432 dakika süre alabilen yıldız oyuncu ara transfer döneminde iyi bir fırsat çıkması halinde değerlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

Türkiye Gazetesi'nin haberine bu sezon sadece iki asiste imza atan Kerem Demirbay'ın ayrılık fikrini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştığı öğrenildi. Okan Buruk ise ayrılığa sıcak bakmadığını net bir şekilde dile getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

"MUTSUZUM"
Düzenli forma giyebileceği bir takımda olmak istediğini ifade eden Kerem, sarı kırmızılı yöneticilerle de yaptığı görüşmede "Galatasaray'ı çok seviyorum. Ancak oynamayan her oyuncu gibi ben de mutsuzum" diyerek dert yandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

SUUDİ ARABİSTAN VE WERDER BREMEN

Geçtiğimiz yıl Arap takımlarından gelen teklifleri reddeden Kerem Demirbay'ın, bu defa opsiyonlar üzerine düşünme kararı aldığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

Önceliği Almanya olan Kerem ile Bundesliga'dan da Werder Bremen ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, gelecek tekliflere göre yönünü tayin edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu

BU SEZON İKİ ASİST

Geçen sezon 42 maçta 7 gol, 7 asistlik skor katkısı ile Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Demirbay, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Kerem, bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alırken, iki asist yaptı

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