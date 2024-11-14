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Haberler Galatasaray Hedeflere ilerliyoruz

Hedeflere ilerliyoruz

Galatasaray başkanı başarılı bir süreçten geçtiklerini belirtti. Dursun Özbek, “Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider, Avrupa Ligi’nde üçüncü sırada bulunuyoruz. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Hedeflere ilerliyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Dursun Özbek, futbol takımının başarıyla yoluna ilerlediğini kaydedip, "Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider, Avrupa Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyoruz. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi. Kemerburgaz Tesisleri için de bilgiler veren sarı kırmızılı kulübün başkan Özbek, şu bilgilendirmeyi yaptı: "Kemerburgaz tesislerimize geçmeyi bekliyoruz. Artık Kemerburgaz tesislerimizde son çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hepimizin gurur duyacağı bir tesis olarak hizmete alacağız. Bize verdiğiniz destek bu projelerdeki en büyük gücümüz. Hep birlikte Galatasaray'ımızı en iyi şekilde bizden sonra gelecek arkadaşlara bırakacağımıza yürekten inanıyorum."

GURURLA İZLEDİM

Dursun Özbek, 10 Kasım'da Atatürk için yapılan koreografi için, "Atamız'ı sevgi, saygı, minnetle andık. Gururlanarak, izledim. Galatasaray sevgisi ve Atatürk'e bağlılığımız sevgimizin nişanesidir" dedi.

DÜNYA MARKASI

Tüm branşlarda etkili bir kulüp olduklarını kaydeden Dursun Özbek; "Galatasaray, olimpik sporlarda öncü kulüpse tesisler ona göre olmalı. Dünya devleriyle boy ölçüşen bir kulübüz. Dünya markası olarak anılıyoruz" yorumunu yaptı.

YİĞİT'E ÜZÜLDÜM

Dursun Özbek, "9 yaşında Yiğit kardeşimiz, Osimhen hayranı, görmek için Samsunspor maçına gelmek istemiş, yolda trafik kazası sebebiyle vefat etmiş. Ailesine ve taraftarımıza başsağlığı diliyorum dedi.

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