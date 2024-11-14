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Haberler Galatasaray Batshuayi’nin mutlu günü

Batshuayi’nin mutlu günü

Michy Batshuayi'nin dün bir erkek çocuğu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Batshuayi’nin mutlu günü

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Michy Batshuayi ve değerli eşi Amelie Marie'nin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Michy ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Akira'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.

DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ

Galatasaray'ın forveti Michy Batshuayi, danışmanı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Ev ve araba kiralaması için 7 milyon TL ödediği danışmanı Hüseyin B.'nin isteklerini yerine getirmediğini ve parayı da vermediğini söyleyen Batshuayi şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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