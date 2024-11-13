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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic takibi! Milan'la görüşmeler başlayacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic takibi! Milan'la görüşmeler başlayacak

Mauro İcardi'nin şanssız sakatlığı sonrası forvet hattına alternatif planlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Cimbom geçtiğimiz sezon gündemine aldığı Jovic için yeniden harekete geçti. Sırp forvetin hem sakatlık durumu hem de son performansı mercek altına alındı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna golcü transferi hedefleyen Galatasaray'da çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

Mauro İcardi'nin talihsiz sakatlığı sonrası çalışmalarını hızlandıran Aslan'da Luka Jovic ismi gündeme geldi. Milan'da forma giyen Sırp forvetin son sakatlık durumu ve performansı mercek altına alındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

İtalya basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın ara transferde Jovic için hem oyuncu hem de Milan'la temasa geçeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

OCAK AYINDA GÖRÜŞECEKLER
Milan'la sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayında yeni bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

Ayrıca sözleşmesinin son 6 ayında istediği kulüple görüşme şansı da olan Jovic'in Galatasaray alternatifine yakın durduğu ve ocak ayında görüşmelerin başlayabileceği öne sürüldü. 27 Eylül'den bu yana sakatlığı olan tecrübeli yıldızın iyileştiği ve Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

İTALYA'DA KAFALAR KARIŞTI
Çizme basınında Luka Jovic'in Milan'ın son oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı Cagliari maçında Luka Jovic'in kadroya alınmaması herkesi şaşırttı. Sırbistan Milli Takımı'nda aday kadroya davet edilen Jovic'in sakatlığını atlatmasına rağmen Milan'da kadroda olmaması eleştiri aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

Jovic, Sırbistan'ın 15 Kasım'da İsviçre ve 18 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için kadroya alındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

FONSECA'DAN AÇIKLAMA
Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca, Luka Jovic ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısında konuşan Fonseca, "Luka Jovic'in sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanma sürecine ihtiyacı var. Şu anda o süreçte. Luka Jovic beğendiğimiz, iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic bombası! Milan'la görüşmeler başlayacak

ROMA DA İSTİYOR
Jovic'in durumunu takip eden kulüplerin başında Roma geliyor. İtalyan kulübünün ara transfer döneminde Jovic'e teklif götüreceği ileri sürüldü.

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