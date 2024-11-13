TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic takibi! Milan'la görüşmeler başlayacak

Jovic, Sırbistan'ın 15 Kasım'da İsviçre ve 18 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için kadroya alındı.

FONSECA'DAN AÇIKLAMA

Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca, Luka Jovic ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısında konuşan Fonseca, "Luka Jovic'in sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanma sürecine ihtiyacı var. Şu anda o süreçte. Luka Jovic beğendiğimiz, iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.