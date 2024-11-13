TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Jovic takibi! Milan'la görüşmeler başlayacak
Mauro İcardi'nin şanssız sakatlığı sonrası forvet hattına alternatif planlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Cimbom geçtiğimiz sezon gündemine aldığı Jovic için yeniden harekete geçti. Sırp forvetin hem sakatlık durumu hem de son performansı mercek altına alındı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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OCAK AYINDA GÖRÜŞECEKLER
Milan'la sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayında yeni bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.
Ayrıca sözleşmesinin son 6 ayında istediği kulüple görüşme şansı da olan Jovic'in Galatasaray alternatifine yakın durduğu ve ocak ayında görüşmelerin başlayabileceği öne sürüldü. 27 Eylül'den bu yana sakatlığı olan tecrübeli yıldızın iyileştiği ve Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiği ifade edildi.
İTALYA'DA KAFALAR KARIŞTI
Çizme basınında Luka Jovic'in Milan'ın son oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı Cagliari maçında Luka Jovic'in kadroya alınmaması herkesi şaşırttı. Sırbistan Milli Takımı'nda aday kadroya davet edilen Jovic'in sakatlığını atlatmasına rağmen Milan'da kadroda olmaması eleştiri aldı.
Jovic, Sırbistan'ın 15 Kasım'da İsviçre ve 18 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için kadroya alındı.
FONSECA'DAN AÇIKLAMA
Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca, Luka Jovic ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısında konuşan Fonseca, "Luka Jovic'in sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanma sürecine ihtiyacı var. Şu anda o süreçte. Luka Jovic beğendiğimiz, iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
ROMA DA İSTİYOR
Jovic'in durumunu takip eden kulüplerin başında Roma geliyor. İtalyan kulübünün ara transfer döneminde Jovic'e teklif götüreceği ileri sürüldü.
Roma'nın teknik direktör değişikliğinin de bu transfer çalışmasında etkili olacağı vurgulandı. Öte yandan Milan'ın performansına bağlı olarak Luka Jovic'in geleceğini şekillendireceği ifade edildi.
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