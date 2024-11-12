Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Bodrumspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle heyecan kaldığı yerden devam edecek. Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, Bodrumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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