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Haberler Galatasaray Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 13. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Bodrumspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, zirvede puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 15:30
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Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Bodrumspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle heyecan kaldığı yerden devam edecek. Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, Bodrumspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor - Galatasaray maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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