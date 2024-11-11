Perşembe günü Avrupa Ligi'nin 4'üncü maçında Tottenham'ı eze eze yenen Galatasaray, Süper Lig'de dün en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk etti. Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, dakikalar üçü gösterdiğinde dünya yıldızı, süper starı Osimhen'in muhteşem kafa golüyle 1-0 öne geçti... Golden sonra farkı artıracak pozisyonlar da yakalayan sarı- kırmızılılar bunu değerlendiremeyince soyunma odasına tek farklı üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARI 4 GOL

İkinci yarının hemen başında ise Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Ntcham, skoru dengeledi. Bu golden 5 dakika sonra Okan Kocuk büyük bir hata yaptı. Fırsatçılığını konuşturan Osimhen, skoru Galatasaray lehine bir kez daha değiştirdi. 85'de ise bu kez sahneye Batshuayi çıktı ve cimbom'un üçüncü golünü Samsun ağlarına yolladı. Samsun, 90+3'te bir kez daha penaltı kazandı ve Bennasser, maçın skorunu ilan etti. Aslan bu skorla yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

Tek forvete dönüş

Icardi'nin sakatlanması Galatasaray'da dizilim değişikliğine sebep oldu... Teknik direktör Okan Buruk, çift forvetli sistemden vazgeçti ve 4-2-3-1'le Samsunspor karşısına çıktı. İleri uçta Osimhen yer aldı. Mertens de 10 numaraya geçti. Kaan'ın yerine de Sallai görev yaptı.

İCARDİ, DUYGULANDI

Tottenham maçının son anlarında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Mauro İcardi'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı. Tedavisine başlanan Arjantinli yıldız, dün takıma destek olmak için RAMS Park'a geldi. Maç öncesinde ve sonrasında taraftarlara üçlü çektiren İcardi, duygusal anlar yaşadı. Stadı dolduran taraftarlar, hep bir ağızdan Mauro İcardi'nin ismini haykırdı ve Arjantinli süper star, saha zeminine indiği anda 'aşkın olayım' şarkısı çalındı. Taraftarları alkışlayan ve gözleri dolan Mauro, tedavisi tamamlandıktan sonra ameliyat olacak. Ayrıca Osimhen attığı ilk golden sonra İcardi'nin formasını açtı. Batshuayi de tribünlere dönerek İcardi'ye 'senin için' dedi.

8 AY SONRA GÜNDÜZ MAÇI

GALATASARAY, tam 8 ay sonra gündüz maçına çıktı... En son 17 Mart'taki gündüz maçında Kasımpaşa'yla karşılaşan sarı-kırmızılılar, o mücadeleyi 4-3 kazanmıştı. Cimbom RAMS Park'ta ise tam 3 yıl sonra bir gündüz maçına çıktı. 3 sene sonra oynanan bu mücadeleyi Galatasaray, 3-2 kazanmayı başardı. Taraftarlarını mutlu etti.

DAVINSON CEZALI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, her geçen gün performansıyla büyülemeye devam ediyor... Tottenham maçında girdiği 17 ikili mücadelenin hepsini kazanan yıldız stoper, dünkü Samsunspor karşılaşmasında da yine harika oynadı. Davinson gördüğü sarı kartla ise Bodrum maçında cezalı duruma düştü.

JAKOBS YİNE SAKATLANDI

Antalyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan İsmael Jakobs, Samsunspor mücadelesinde formasına kavuştu. Senegalli oyuncu ilk 11'de maça başlamasına rağmen yeniden sakatlandı ve yerini Nelsson'a bıraktı.

Penaltıdan tam 5 gol yedi

Galatasaray'ın rakipleri bu sezon ligin kalan haftasında 6 kez penaltı kazandı. Bu penaltıların 5'i ise golle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon aleyhine en fazla penaltı verilen takım konumunda bulunuyor.

MOURİNHO GİDEBİLİR

MUSLERA, Türk futbolunu beğenmeyen Mourinho'yu eleştirdi: "Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor