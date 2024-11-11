Gol sanatçısı

Galatasaray'da Victor Osimhen şov devam ediyor. Dünyaca ünlü forvet oyuncusu, ligin zirvesini yakından ilgilendiren Samsunspor maçında attığı 2 golle adından söz ettirdi. İlk golde usta işi kafa vuruşuyla ayakta alkışlanan Osimhen, ikinci golde ise fırsatçılığını konuşturdu. Nijeryalı forvet, Süper Lig'de 6. maçında 6. golünü kaydetti. Hafta arasında Avrupa Ligi'ndeki Tottenham sınavında da 2 gol atan yıldız isim; son 2 maça 4 gol sığdırdı.

HAVA YOLLARININ KRALI

Samsunspor karşısında hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan 25 yaşındaki forvet rekor da kırdı. Victor Osimhen, yaptığı 7 kafa vuruşuyla 2014-2015 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla kafa şutu çeken oyuncu oldu. Osimhen, Samsunspor'a bu şekilde iki gol birden attı. Ayrıca Victor Osimhen, Mart 2023'teki Napoli- Torino müsabakasından bu yana iki kafa golü attığı ilk lig maçını dün Samsunspor karşısında oynuyor.

YAPI YOK, AYIP VAR

Galatasaray sert bir açıklama yaptı. Yapı yok, ayıp var denilerek, "Her mecrada gözyaşı dökenler bu ayıbın sinsi planlayıcılarıdır. Biz bu kirli oyunu geçen senelerden biliyoruz. Kazansak bile susmayacağız" diye vurguladı.

SABRIMIZ TÜKENİYOR

G.Saray'da İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a golüne dikkat çekti, "Elle oynamaya gol verdiler. Sabrımız tükeniyor" dedi. Hatipoğlu, "Her maç hakemleri yenmek zorunda değiliz. 2 kolay penaltı verildi" diye ekledi.

PENALTILAR İÇİN ELEŞTİRİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyeti sonrası konuştu. Buruk, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. Penaltılarda kararların ağır olduğunu düşünüyorum" dedi. İcardi için bilgi veren başarılı hoca, "İcardi önümüzdeki sezonun hazırlık kampına yetişir. Sözleşme dondurma yok" diye ekledi.