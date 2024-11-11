Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sarı-kırmızılı camiada şok etkisine neden olmuştu. Yönetim, yıldız golcünün boşluğunu devre arasında flaş bir isimle doldurmayı hedefliyor. İşte Victor Osimhen'in hücumdaki yeni partneri...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın yıldız futbolcusu Luka Jovic'in ocak ayında yeni durağı Galatasaray olabilir.
Söz konusu haberde Milan'da istediği şansı bulamayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Jovic'in İtalya Serie A'da forma giyme fırsatının az olduğuna değinildi.
aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın en.nogomania.com'dan derlediği habere göre İtalyan ekibinin yeni transferlere yer açmak amacıyla Luka Jovic'in de aralarında olduğu bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.
Sırp oyuncu bu sezon Milan formasıyla 4 maçta görev aldı.
Bu maçlardan yalnızca 1 karşılaşmaya ilk 11'de çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu 1 gol kaydetti.
İŞTE O HABER:
DİĞER