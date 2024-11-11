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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sarı-kırmızılı camiada şok etkisine neden olmuştu. Yönetim, yıldız golcünün boşluğunu devre arasında flaş bir isimle doldurmayı hedefliyor. İşte Victor Osimhen'in hücumdaki yeni partneri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 14:08
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Diğer yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ı yeni bir forvet arayışına itti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın yıldız futbolcusu Luka Jovic'in ocak ayında yeni durağı Galatasaray olabilir.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Söz konusu haberde Milan'da istediği şansı bulamayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Jovic'in İtalya Serie A'da forma giyme fırsatının az olduğuna değinildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın en.nogomania.com'dan derlediği habere göre İtalyan ekibinin yeni transferlere yer açmak amacıyla Luka Jovic'in de aralarında olduğu bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Sırp oyuncu bu sezon Milan formasıyla 4 maçta görev aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine flaş golcü transferi!

Bu maçlardan yalnızca 1 karşılaşmaya ilk 11'de çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu 1 gol kaydetti.

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