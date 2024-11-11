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Haberler Galatasaray Ata'ya saygı duruşu

Ata'ya saygı duruşu

RAMS Park'ta unutulmaz görüntüler yaşandı. Özel bir koreografi hazırlayan Galatasaray taraftarları, vefatının 86. yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Ata'ya saygı duruşu

RAMS Park'ta unutulmaz görüntüler yaşandı. Özel bir koreografi hazırlayan Galatasaray taraftarları, vefatının 86. yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Dev bir ATAM izindeyiz koreografisi ve Atatürk fotoğrafı ile Türk bayrağı sergilendi.

ÇOK ÖNEMLİ BİRİ

Victor Osimhen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı, "Türkiye'ye gelmeden önce Büyük İnsan'ı bilmiyordum. Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri" yorumunu yaptı. Gollerini İcardi'ye armağan eden yıldız futbolcu, "Mauro Icardi bana hep iyi davrandı. Çok güçlü geri dönecek. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum" dedi. Osimhen, "Galatasaray'da çok mutluyum" diye de ekledi.

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