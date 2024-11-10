Zİrvede kritik gün

Süper Lig'de 12. haftada lider Galatasaray, lig ikincisi Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 16.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar ligde 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

ASLAN HENÜZ KAYBETMEDİ

SÜPER Lig'in yenilgisiz tek takımı olan Galatasaray, son 11 karşılaşmada kaybetmezken, 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

EN SKORER TAKIM OLDULAR

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada rakip fileleri tam 29 kez havalandırdı. Hücumda son derece etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de en golcü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de; Mauro Icardi, Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens 3 ve Michy Batshuayi de 2 kez gol sevinci yaşayıp öne çıktı.

DEPLASMAN KRALI SAMSUN

SAMSUNSPOR, bu sezon ligde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı beyazlılar özellikle deplasmanda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Karadeniz temsilcisi, dış sahada çıktığı 5 maçın 5'ini de kazandı ve bu alan Süper Lig'deki en başarılı takım oldu. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor deplasman maçlarında tam 12 gol atarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

63. RANDEVU

GALATASARAY ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 41 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 133 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

ROTASYON YOK

İcardi'nin şok sakatlığı sonrasında tek forvetli 4-2-3-1 sistemine dönme kararı alan Teknik Direktör Okan Buruk, formunu yakalayan ve gollerini atmaya başlayan Victor Osimhen'e güveniyor. Okan Buruk, lig ikincisi Samsunspor'u ciddiye alıyor ve kadrosunda rotasyona gitmeyi düşünmüyor. Takımla çalışmalara başlayan Ismael Jakobs'un ilk 11'de olması bekleniyor. Okan Buruk, Samsunspor maçı hazırlıklarına tek taktik idman ile çıkacak. Bu arada Tottenham zaferinden sonra oyunculara da 'rehavet yok' uyarısı yapıldı. Okan Buruk, oyuncuları ile toplantısında "Milli araya moralli ve güçlü girmek istiyorsak rakibimizi ciddiye almalıyız, ilk yarıda da ikinci yarıda da disiplinden kopmamalıyız"

İÇ SAHADA BAŞARILI

Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında 6 maç oynadı. Sarı- kırmızılılar oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. G.Saray evindeki 6 maçta 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Aslan ligde son Beşiktaş'ı konuk etti ve 2-1'lik skorla kazandı.

İSTANBUL'DA ASLAN ÜSTÜN

İSTANBUL'da Galatasaray ile Samsunspor arasında yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın ciddi üstünlüğü bulunuyor. Aslan, İstanbul'daki maçlarda Samsun'a 28-2 gibi çok büyük bir üstünlük kurdu. Samsunspor karşısında son iç saha mağlubiyetini 2001'de yaşayan Galatasaray, 23 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 7 mücadeleyi de kazandı.