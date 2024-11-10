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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynana Tottenham maçında sağ ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin yerine golcü arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli forvetin yerine 2 aday belirledi. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk etti.

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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

İngiliz ekibini üstün bir oyunla deviren Galatasaray'da Mauro Icardi üzüntüsü yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

Galatasaray sezonu kapatan Icardi'nin boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

ARNAUTOVIC VE RASPADORI LİSTEDE

İlk olarak gündeme iki isim geldi; Inter'den Arnautovic ve Napoli'den Osimhen'in arkadaşı Raspadori.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan forvet harekatı! Icardi'nin yerine 2 aday

İki futbolcu da kulüplerinde yedek. Sezon sonuna kadar kaliteli bir golcü kiralamak isteyen Cimbom'un başka adaylar da belirlemesi bekleniyor.

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