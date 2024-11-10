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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvete takviye yapması bekleniyor. Fransız basını, sarı kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği yıldızın geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 10:54
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Icardi depremi yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın durumunun ciddi olduğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Ara transferde forvet takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Geçen sezon geldiği Galatasaray'da kendini kabul ettiremeyen ve taraftarlarla arası gerilen Wilfried Zaha, sezon başında Lyon'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Yıldız oyuncu hem Türkiye'de hem de Fransa'da beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Lyon'un 3 milyon euro bedelle kiraladığı Wilfried Zaha sadece 122 dakika sahada kalabildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

5 maçta aldığı bu sürede sadece 1 asist yaparken, çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı veya kadro dışı kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

Teknik Direktör Pierre Sage ile de sorunlar yaşayan Fildişili futbolcu, hocasının şikayetleri sonrasında sosyal medya hesaplarından umursamaz tavırları sergileyen paylaşımı ile de dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

ZAHA G.SARAY'A DÖNEBİLİR

Fransa'nın önemli spor gazetelerinden L'equipe, Zaha'nın devre arasında Galatasaray'a dönebileceğini iddia etti.

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