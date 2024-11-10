TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu

5 maçta aldığı bu sürede sadece 1 asist yaparken, çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı veya kadro dışı kaldı.

Teknik Direktör Pierre Sage ile de sorunlar yaşayan Fildişili futbolcu, hocasının şikayetleri sonrasında sosyal medya hesaplarından umursamaz tavırları sergileyen paylaşımı ile de dikkat çekmişti.