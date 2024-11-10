TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Wilfred Zaha gelişmesi! Fransız basını duyurdu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvete takviye yapması bekleniyor. Fransız basını, sarı kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği yıldızın geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Geçen sezon geldiği Galatasaray'da kendini kabul ettiremeyen ve taraftarlarla arası gerilen Wilfried Zaha, sezon başında Lyon'a kiralanmıştı.
Yıldız oyuncu hem Türkiye'de hem de Fransa'da beklentileri karşılayamadı.
Lyon'un 3 milyon euro bedelle kiraladığı Wilfried Zaha sadece 122 dakika sahada kalabildi.
5 maçta aldığı bu sürede sadece 1 asist yaparken, çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı veya kadro dışı kaldı.
Teknik Direktör Pierre Sage ile de sorunlar yaşayan Fildişili futbolcu, hocasının şikayetleri sonrasında sosyal medya hesaplarından umursamaz tavırları sergileyen paylaşımı ile de dikkat çekmişti.
ZAHA G.SARAY'A DÖNEBİLİR
Fransa'nın önemli spor gazetelerinden L'equipe, Zaha'nın devre arasında Galatasaray'a dönebileceğini iddia etti.
Eğer bu durum gerçekleşirse yönetim ve teknik heyet söz konusu senaryo için de yeni bir çözüm üretmek zorunda.
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