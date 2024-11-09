  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 12. hafta maçında evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte sarı kırmızılıların, Samsunspor karşılaşmasındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 13:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

ICARDI VE KAAN FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

SÜPER LİG'DE İSTATİSTİKLERDE DE LİDER

Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 5 resmi müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 6 kez ağları havalandırdı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol attı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

YUNUS AKGÜN GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesi muhtemel 11 belli oldu.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Teknik Direktör Okan Buruk'un zorlu randevu öncesi radikal bir karar aldığı belirtildi.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

JAKOBS

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

SARA

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

SALLAI

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montpellier - Brest maçı ne zaman? Montpellier - Brest maçı ne zaman? 13:48
Nice - Lille maçı ne zaman? Nice - Lille maçı ne zaman? 13:43
Okan Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın Samsun maçı 11'i Okan Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın Samsun maçı 11'i 13:40
Heidenheim - Wolfsburg maçı ne zaman? Heidenheim - Wolfsburg maçı ne zaman? 13:39
Stuttgart - Eintracht maçı ne zaman? Stuttgart - Eintracht maçı ne zaman? 13:36
Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? 13:33
Daha Eski
GS - BJK basketbol maçı detayları! GS - BJK basketbol maçı detayları! 13:22
Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? 13:11
Valladolid - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Valladolid - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 13:08
Getafe - Girona maçı ne zaman? Getafe - Girona maçı ne zaman? 13:05
Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman? 13:01
Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman? Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman? 12:57