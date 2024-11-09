Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.