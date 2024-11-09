Icardi depremi

AVRUPA Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro İcardi'nin çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" denildi. Taraftarın sevgilisi olan Arjantinli sezonu kapattı. İcardi de yaptığı açıklamada; "Birkaç aylığına uzak durmanın, gülümseyerek, sıkı çalışıp daha iyi geri dönmenin zamanı geldi. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılar ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu zamanda ilgilenen ve yakın olan herkese teşekkür ederim. Herkesi öpüyorum, yakında döneceğim" dedi.

GÜÇLÜ DÖNECEKSİN

G.SARAY'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen, Icardi'nin sakatlığının ardından Arjantinli golcüye destek verdi. Osimhen paylaşımında "Daha güçlü döneceksin!" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Okan Buruk, K.Aktürkoğlu, Barış Alper, Muslera, Torreira ve İnter de mesaj paylaştı.

MBAPPE'DEN MAURO'YA MESAJ

REAL Madrid'in süper starı Kylian Mbappe'den İcardi'ye geçmiş olsun mesajı geldi. Fransız yıldız, PSG'de beraber oynadığı İcardi için "Güçlü kal dostum" paylaşımını yaptı.