İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten rekor bonservisle transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu. Championship ekibinde gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun oyuncusu seçilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sara, 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı kulübün en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olarak tarihe geçti.
Kısa süre içerisinde teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı skor katkısı ve duran top etkinliğiyle dikkatleri çekti.
Son olarak Beşiktaş derbisinde atılan 2 golün de asistini yapan Gabriel Sara, İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.
Football League World'den Zeke Downes, Brezilyalı oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aynı zamanda Norwich taraftarı olan Downes, Sara'nın bir daha Norwich forması giyemeyeceği gerçeğiyle başa çıkamadığını belirtti.
"SARA'YI ÇOK ÖZLÜYORUZ"
Zeke Downes, "Norwich'te kesinlikle özlediğimiz bir oyuncu var, Gabriel Sara. Özellikle internetteki tüm videolara bakınca çok üzücü çünkü bizdeydi ve artık yok." dedi.
"GALATASARAY'DAN DAHA ÜST SEVİYEDE OYNAMALI"
Sara'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Downes, "Galatasaray'da bile seviyesinin bu olduğunu düşünmüyorum. Daha üst seviyede oynamalı." yorumunu yaptı.
"GALATASARAY'DA OLMAYI ÇOK SEVİYOR"
Gabriel Sara'nın Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten Zeke Downes, "Orada yaşamayı gerçekten seviyor, beklendiği gibi gol atıyor ve asist yapıyor. Ama onu gerçekten özlüyoruz. Özellikle orta sahadaki üçlüde." ifadelerini kullandı.
Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Sara'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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