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Haberler Galatasaray İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten rekor bonservisle transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu. Championship ekibinde gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun oyuncusu seçilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 14:51
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MERT KILIÇ
İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Özellikle Napoli'den sezon sonuna kadar kiralanan Victor Osimhen takviyesiyle gündem olan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Gabriel Sara oldu.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Geçtiğimiz sezondan bu yana orta saha takviyesi yapmak isteyen Aslan, Norwich forması giyen Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağladı.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Sara, 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı kulübün en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olarak tarihe geçti.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Kısa süre içerisinde teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı skor katkısı ve duran top etkinliğiyle dikkatleri çekti.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Son olarak Beşiktaş derbisinde atılan 2 golün de asistini yapan Gabriel Sara, İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Football League World'den Zeke Downes, Brezilyalı oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Aynı zamanda Norwich taraftarı olan Downes, Sara'nın bir daha Norwich forması giyemeyeceği gerçeğiyle başa çıkamadığını belirtti.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

"SARA'YI ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Zeke Downes, "Norwich'te kesinlikle özlediğimiz bir oyuncu var, Gabriel Sara. Özellikle internetteki tüm videolara bakınca çok üzücü çünkü bizdeydi ve artık yok." dedi.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

"GALATASARAY'DAN DAHA ÜST SEVİYEDE OYNAMALI"

Sara'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Downes, "Galatasaray'da bile seviyesinin bu olduğunu düşünmüyorum. Daha üst seviyede oynamalı." yorumunu yaptı.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

"GALATASARAY'DA OLMAYI ÇOK SEVİYOR"

Gabriel Sara'nın Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten Zeke Downes, "Orada yaşamayı gerçekten seviyor, beklendiği gibi gol atıyor ve asist yapıyor. Ama onu gerçekten özlüyoruz. Özellikle orta sahadaki üçlüde." ifadelerini kullandı.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Sara'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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