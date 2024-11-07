İngilizlerin Gabriel Sara üzüntüsü! Galatasaray'a transferi sonrası...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Özellikle Napoli'den sezon sonuna kadar kiralanan Victor Osimhen takviyesiyle gündem olan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Gabriel Sara oldu.