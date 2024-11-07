Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşan ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlandı.

Arjantinli yıldız, 82. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Sarı-kırmızılılarda kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti." ded