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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı Sevilla ve Real Sociedad ile anılan Brezilyalı futbolcuya dünya devi de talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 16:50
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, özellikle Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak manşetleri süslemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Cimbom'un Osimhen ile birlikte en çok konuşulan transferlerinden biriyse Gabriel Sara oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Yönetim, Norwich forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunu 18 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Galatasaray'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçen Sara, sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Özellikle duran toplardaki ustalığıyla dikkatleri çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Adı son günlerde sık sık Sevilla ve Real Sociedad ile anılan Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

PSG SARA'YI İSTİYOR

Foot Insiders'in haberine göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Gabriel Sara'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Haberde Brezilyalı oyuncunun 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor

Sara'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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