TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıları üzecek haber! Dünya devi Sara'yı istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. Adı Sevilla ve Real Sociedad ile anılan Brezilyalı futbolcuya dünya devi de talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yönetim, Norwich forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunu 18 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
Galatasaray'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçen Sara, sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.
Özellikle duran toplardaki ustalığıyla dikkatleri çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.
Adı son günlerde sık sık Sevilla ve Real Sociedad ile anılan Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG SARA'YI İSTİYOR
Foot Insiders'in haberine göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Gabriel Sara'ya talip oldu.
Haberde Brezilyalı oyuncunun 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilebileceği belirtildi.
Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Sara'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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