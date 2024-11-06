Seyrantepe virajı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de arka arkaya iki kritik maça çıkacak Galatasaray'ın kader yolu kendi sahasında geçecek. RAMS Park'ta önce yarın Tottenham'ı konuk edecek Aslan, hemen ardından 10 Kasım Pazar akşamı Samsunspor'u ağırlayacak. Bu iki önemli müsabaka, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki kaderini direkt etkileyecek. Okan Buruk ve öğrencileri, henüz kasım ayında iken ve milli ara öncesi çok ciddi bir avantaj elde etme şansına sahip olabilir.

HER YERDE NAMAĞLUP

Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ı evinde devirip Avrupa Ligi'nde ilk 8 sırada yer alıp son 16'ya kalma yolunda ilerlemek istiyor. Aslan, ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan aldı ve yenilmedi. Süper Lig'de de son iki yılın şampiyonu Cimbom, 10 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup durumda. 3 puan gerisinden gelen lig ikincisi Samsunspor'u ağırlayacak Okan Buruk'un takımı, kazanması halinde zirvede ciddi bir adım atacak.

SADECE YOUNG BOYS

Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon iç sahada sadece tek bir yenilgi yaşadı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımına evinde 1-0 kaybeden Aslan, gruplara kalamayarak Avrupa Ligi'ne devam etmişti.

8 MAÇTA KAYBETMEDİ

Bu sezon hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde kendi evinde çıktığı maçlarda son derece başarılı bir grafik çizen Galatasaray, kaybetmedi. ligde 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Aslan; Avrupa Ligi'nde de 2 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.