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Haberler Galatasaray

Osimhen bizim oyuncumuz

Galatasaray Başkanı, “Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Osimhen bizim oyuncumuz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferi ile tüm dünyada ses getiren Victor Osimhen'in performansının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Dursun Özbek, RAMS Park'ta tekerlekli sandalye basketbol takımıyla Fuzul Tasarruf Finansman arasındaki imza töreninde konuştu. Özbek, dünya çapında bir golcünün kadrolarında olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ve sezon sonuna kadar takımda kalacağını özellikle vurguladı.

ÇOK GURURLUYUZ

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, son durumla alakalı, "Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz" ifadelerini kullandı. Dursun Özbek, "Amacımız taraftarlarımızı ve camiamızı memnun etmek. Başarı odaklı olduğumuzu kimsenin unutmamasını istiyorum. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır" dedi.

75 MİLYON EURO ÖDEMELİ

Victor Osimhen konusunda Napoli'den açıklama geldi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, TRTSPOR'a yaptığı açıklamada 75 milyon euroluk bonservis bedelini anımsattı. İtalyan idareci, "Victor Osimhen'le ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon euro ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz. Galatasaray- Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğimiz henüz netleşmedi" diye konuştu.

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