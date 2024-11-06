Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Barış Alper, marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği tanıtıma katıldı. Barış Alper, lansman sırasında bazı açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, "Çok çalışıyor ve mücadele ediyorum. Hedeflerim tabii ki var, inşallah olur diyelim. Çok çalışıp inşallah iyi yerlere geleceğiz" dedi. Tottenham maçını anımsatan Barış Alper, "Tottenham maçı için çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız motivasyon olarak çok iyi. Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını dünya biliyor. Biz de o maça yakışır şekilde oynayıp inşallah kazanacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Takım halinde başarılıyız. Ben de takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" diye vurguladı.

MEVKİİ FARK ETMEZ

Birçok mevkiide forma giyebilmesine değinen Barış Alper Yılmaz, "Benim için mevkii fark etmiyor. Hocamız Okan Buruk nerede şans verirse tek düşüncem takımıma katkı sağlamak" yorumunu yaptı.