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Haberler Galatasaray

Sanchez eski takımına karşı

Davinson Sanchez, Tottenham'dan alınmıştı. 28 yaşındaki stoper 2017-2023 arasında İngiltere'de Tottenham'da gösterdiği performansla dikkat toplamıştı. Premier Lig ekibinde 207 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan Kolombiyalı yıldız, performansıyla adından söz ettirmişti. 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Tottenham'da Devler Ligi'nde 8 maçta yer alan Davinson Sanchez, Avrupa'da da öne çıkmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Sanchez eski takımına karşı
Davinson Sanchez, Tottenham'dan alınmıştı. 28 yaşındaki stoper 2017-2023 arasında İngiltere'de Tottenham'da gösterdiği performansla dikkat toplamıştı. Premier Lig ekibinde 207 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan Kolombiyalı yıldız, performansıyla adından söz ettirmişti. 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Tottenham'da Devler Ligi'nde 8 maçta yer alan Davinson Sanchez, Avrupa'da da öne çıkmıştı.
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