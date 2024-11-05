GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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"OSIMHEN'İ TARAFTARIMIZA İZLETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"
Biz yönetim kurulu olarak Galatasaray taraftarını, camiasını memnun etmek ve başarı odaklı olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bütün bu etkinliklerini yaparken kendi yapısını dikkate alacaktır. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.
"GÜNDEM DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"
Dursun Özbek, Süper Lig'deki hakem performanslarına yönelik bir soruya ise, "Konuyu gündemin dışına taşımamak çok önemli. Özellikle sosyal yönü çok ağırlıklı olan bir anlaşma. Gündemi orada tutmanın çok önemi var. Engelsiz Aslanlar'ın başarılarına yol açmak lazım. Onun için gündemi değiştirmek istemiyorum." yanıtını verdi.
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