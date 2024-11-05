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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Özbek, Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 14:36
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama

Özbek, sarı-kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama

"ÖNÜMÜZDE UZUN SÜRE VAR"

Futbol takımının başarılı bir sezon geçirdiğini, Osimhen'in de iyi bir performans gösterdiğini belirten Özbek, "Galatasaray Futbol Takımı, başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Performansı da gayet yerinde. Dolayısıyla Galatasaray'ın geleceğini, Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanmasını düşünmek için daha önümüzde epey bir süre var. O zaman dikkate alacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama

"OSIMHEN'İ TARAFTARIMIZA İZLETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Biz yönetim kurulu olarak Galatasaray taraftarını, camiasını memnun etmek ve başarı odaklı olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Başarıya giden her yolda Galatasaray zaten vardır. Galatasaray bütün bu etkinliklerini yaparken kendi yapısını dikkate alacaktır. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'in bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek'ten açıklama

"GÜNDEM DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

Dursun Özbek, Süper Lig'deki hakem performanslarına yönelik bir soruya ise, "Konuyu gündemin dışına taşımamak çok önemli. Özellikle sosyal yönü çok ağırlıklı olan bir anlaşma. Gündemi orada tutmanın çok önemi var. Engelsiz Aslanlar'ın başarılarına yol açmak lazım. Onun için gündemi değiştirmek istemiyorum." yanıtını verdi.

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