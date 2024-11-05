GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e Fenerbahçe'nin teklif yapacağı iddia edilmişti. Nijeryalı gazeteci ve Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, golcü futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuya 6 milyon Euro maaş ödeneceği açıklandı.
25 yaşındaki dünya yıldızı, sarı-kırmızılı formayla kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Osimhen'den kısa süre içerisinde büyük katkı alan Galatasaray'da yönetim, Nijeryalı santrforun bonservisini almak için düğmeye bastı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin de sezon sonu Victor Osimhen'in bonservisini almak istediği, alamasa bile Galatasaray'ın alamaması için teklif yükselteceği iddia edilmişti.
Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, Osimhen'in sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklama yaptı.
"YAPACAKLARI HER TEKLİF BOŞA GİDECEK"
Laba X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'ye saygım var ama Victor Osimhen için yapacakları her teklif boşa gidecektir. Dikkate bile alınmayacaktır. Osimhen, Galatasaray'ın oynayacağı tek Türk kulübü olduğunu çok net bir şekilde belirtti. Fiyat yükseltmek hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu çocuk işi değil" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 483 dakika süre aldı.
Nijeryalı forvet, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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