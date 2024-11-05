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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e Fenerbahçe'nin teklif yapacağı iddia edilmişti. Nijeryalı gazeteci ve Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, golcü futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 17:34
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse hiç kuşkusuz Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Aslan, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı süper yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncuya 6 milyon Euro maaş ödeneceği açıklandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

25 yaşındaki dünya yıldızı, sarı-kırmızılı formayla kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Osimhen'den kısa süre içerisinde büyük katkı alan Galatasaray'da yönetim, Nijeryalı santrforun bonservisini almak için düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Öte yandan Fenerbahçe'nin de sezon sonu Victor Osimhen'in bonservisini almak istediği, alamasa bile Galatasaray'ın alamaması için teklif yükselteceği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, Osimhen'in sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklama yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

"YAPACAKLARI HER TEKLİF BOŞA GİDECEK"

Laba X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'ye saygım var ama Victor Osimhen için yapacakları her teklif boşa gidecektir. Dikkate bile alınmayacaktır. Osimhen, Galatasaray'ın oynayacağı tek Türk kulübü olduğunu çok net bir şekilde belirtti. Fiyat yükseltmek hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu çocuk işi değil" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 483 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Nijeryalı forvet, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! Fenerbahçe'ye transferi...

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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