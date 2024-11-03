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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'a sürpriz haberler geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 4 yıldız ismine talipler çıktı. İşte o isimler ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:30
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Bu sezon ki performansı ile hem 3. kez üst üste şampiyonluğu elde etmek hem de beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, doludizgin bir yükselişle yolculuğunu sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Sarı kırmızılılar bu haftayı bay geçtikten sonra da UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile evinde karşılaşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Londra temsilcisini yenerek puanını 10'a yükseltmeyi hedefleyen Aslan'ın yıldızına talipler artıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

AVRUPA DEVLERİ SIRADA
A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Okan Buruk ile birlikte ortaya koyduğu grafik sonrasında birçok oyuncuya teklif gelmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Özellikle savunma hattında Davinson Sanchez'in birçok talibi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Kolombiyalı yıldıza İngiltere'den teklif olduğu yönünde birçok iddia yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Victor Osimhen'in de yazın İtalya'ya geri döneceği ve yine Ada ekiplerinden birine imza atabileceği ile ilgili iddialar manşetleri süslüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Ayırca Yunus Akgün konusunda da Real Sociedad'ın ilgili olduğu öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

İspanyol temsilcisi bir ismi daha listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

REAL SOCIEDAD'DAN GABRIEL SARA HAMLESİ
Takvim'in derlediği habere göre; sarı kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı ve 18 milyon euro bedel ödeyerek rekor kırdığı Gabriel Sara için Real Sociedad devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Bask ekibi, Yunus Akgün'ün ardından Brezilyalı yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...

Ancak yönetim 25 yaşındaki futbolcuyu ucuza bırakmak niyetinde değil.

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