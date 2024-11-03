TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! Tam 4 futbolcu...
Ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'a sürpriz haberler geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 4 yıldız ismine talipler çıktı. İşte o isimler ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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AVRUPA DEVLERİ SIRADA
A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın Okan Buruk ile birlikte ortaya koyduğu grafik sonrasında birçok oyuncuya teklif gelmeye başladı.
Özellikle savunma hattında Davinson Sanchez'in birçok talibi bulunuyor.
Kolombiyalı yıldıza İngiltere'den teklif olduğu yönünde birçok iddia yer alıyor.
Victor Osimhen'in de yazın İtalya'ya geri döneceği ve yine Ada ekiplerinden birine imza atabileceği ile ilgili iddialar manşetleri süslüyor.
Ayırca Yunus Akgün konusunda da Real Sociedad'ın ilgili olduğu öne sürülmüştü.
İspanyol temsilcisi bir ismi daha listesine ekledi.
REAL SOCIEDAD'DAN GABRIEL SARA HAMLESİ
Takvim'in derlediği habere göre; sarı kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı ve 18 milyon euro bedel ödeyerek rekor kırdığı Gabriel Sara için Real Sociedad devreye girdi.
Bask ekibi, Yunus Akgün'ün ardından Brezilyalı yıldızı da kadrosuna katmak istiyor.
Ancak yönetim 25 yaşındaki futbolcuyu ucuza bırakmak niyetinde değil.
İngilizce yayın yapan Football Espana da bu transfer sürecine geniş yer ayırdı.
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