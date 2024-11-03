Muslera’nın gözü zirvede

Galatasaray'da sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmeyi planlayan ve futbolu bırakmayı düşünen Fernando Muslera, şampiyonluk kazanıp 5. yıldızı takmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımla kontratı sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki eldiven, emekli olmaya karar verdi. Muslera'nın bu kararı almasında özellikle ülkesi ve ailesine çektiği özlem yatıyor. Tecrübeli kaleci, futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Uruguay'a gitmeyi planlıyor. 2011-2012 sezonunda Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray'la adeta tarih yazdı. 7 kez Süper Lig, 6 kez Süper Kupa ve 4 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Muslera, 521 maçla Galatasaray tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu konumunda. Sarı-kırmızılı kulüpte birçok rekora imza atan Muslera, bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ni kazanarak futbolu zirvede bırakmak istiyor.