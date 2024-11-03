GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!
Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen Tottenham maçı öncesi antrenmana katılmayarak sarı kırmızılıları endişelendirmişti. Nijeryalı yıldızın idmanda yer almama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen antrenmana katılmadı.
Son yapılan idmana katılmayan Nijeryalı yıldız, günü tedaviyle geçirdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nijeryalı oyuncunun sağlık kurulunun tavsiyesi ile koruma amaçlı dinlenmeye alındığı belirtildi.
Victor Osimhen'in ciddi bir durumunun olmadığı, aşırı yüklemelere karşı önlem amacıyla böyle bir tasarrufta bulunulduğı öğrenildi.
Nijeryalı golcünün 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Tottenham maçında görev alması bekleniyor.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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