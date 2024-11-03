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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen Tottenham maçı öncesi antrenmana katılmayarak sarı kırmızılıları endişelendirmişti. Nijeryalı yıldızın idmanda yer almama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de liderliğini perçinleyen Galatasaray maç fazlasıyla rakiplerine 8 puan fark attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Cimbom, ezeli rakibini Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in kafa golleriyle 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

11. haftayı BAY geçen sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçının hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen antrenmana katılmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Son yapılan idmana katılmayan Nijeryalı yıldız, günü tedaviyle geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nijeryalı oyuncunun sağlık kurulunun tavsiyesi ile koruma amaçlı dinlenmeye alındığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Victor Osimhen'in ciddi bir durumunun olmadığı, aşırı yüklemelere karşı önlem amacıyla böyle bir tasarrufta bulunulduğı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Nijeryalı golcünün 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Tottenham maçında görev alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı!

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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