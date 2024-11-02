Liderlik ruhunda var

Süper Lig'de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunda farkı açan Galatasaray, gözünü 5. yıldız hedefine dikti. Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar henüz 10 haftada hem iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup etti hem de maç fazlasıyla her ikisine 8 puanlık bir fark attı. Bu hafta ligde BAY geçecek Cimbom, dönüşte kritik Samsunspor maçına çıkacak. Galatasaray'ın kadro kalitesi de öne çıkıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldızlar kadroya kalite katıyor. Forvet hattında PSG ve İnter'in eski yıldızı İcardi, Napoli'den kiralanan Osimhen, yine bir Napoli efsanesi Mertens, Tottenham'dan alınan Sanchez, Freiburg'dan gelen Sallai öne çıkıyor.
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