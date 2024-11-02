  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Liderlik ruhunda var

Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım henüz 10 haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye maç fazlasıyla sekiz puanlık bir fark attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liderlik ruhunda var

Süper Lig'de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunda farkı açan Galatasaray, gözünü 5. yıldız hedefine dikti. Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar henüz 10 haftada hem iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup etti hem de maç fazlasıyla her ikisine 8 puanlık bir fark attı. Bu hafta ligde BAY geçecek Cimbom, dönüşte kritik Samsunspor maçına çıkacak. Galatasaray'ın kadro kalitesi de öne çıkıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldızlar kadroya kalite katıyor. Forvet hattında PSG ve İnter'in eski yıldızı İcardi, Napoli'den kiralanan Osimhen, yine bir Napoli efsanesi Mertens, Tottenham'dan alınan Sanchez, Freiburg'dan gelen Sallai öne çıkıyor.

REKLAM - TOD
Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Davinson Sanchez'de Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Sezona şimdiden damga vurdu
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran'dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! 01:05
Kanarya fark attı Kanarya fark attı 00:53
Bandırmaspor favori Bandırmaspor favori 00:53
Boluspor coştu Boluspor coştu 00:52
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Daha Eski
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:13
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:12
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! 23:00
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 22:47
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 22:47
G.Antep geriden gelerek kazandı! G.Antep geriden gelerek kazandı! 22:47