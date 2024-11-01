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Icardi'yi isterim
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mauro İcardi'ye övgüler yağdırdı. İtalyan çalıştırıcı, "Süper Lig'deki yabancı golcüleri göz önünde bulundurduğumuzda 'Keşke Türk olsaydı ve takımımda oynasaydı.' dediğiniz bir isim var mı? sorusu üzerine ise "İcardi. Ceza sahasında İcardi belki de dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. İmkan olsa takımımda isterdim" ifadelerini kullandı.
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