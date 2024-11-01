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Haberler Galatasaray

Icardi'yi isterim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mauro İcardi'ye övgüler yağdırdı. İtalyan çalıştırıcı, "Süper Lig'deki yabancı golcüleri göz önünde bulundurduğumuzda 'Keşke Türk olsaydı ve takımımda oynasaydı.' dediğiniz bir isim var mı? sorusu üzerine ise "İcardi. Ceza sahasında İcardi belki de dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. İmkan olsa takımımda isterdim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Icardi'yi isterim
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mauro İcardi'ye övgüler yağdırdı. İtalyan çalıştırıcı, "Süper Lig'deki yabancı golcüleri göz önünde bulundurduğumuzda 'Keşke Türk olsaydı ve takımımda oynasaydı.' dediğiniz bir isim var mı? sorusu üzerine ise "İcardi. Ceza sahasında İcardi belki de dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. İmkan olsa takımımda isterdim" ifadelerini kullandı.
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