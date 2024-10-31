Zidane etkisi

Sarı-kırmızılı takımda son dönemin öne çıkan yıldızı Gabriel Sara, futbol yaşantısına Fransa'nın efsanesi Zinedine Zidane'ı özel bir yerde tutuyor. İngiltere'de Norwich'te oynarken Mayıs 2024'te Guardian'a verdiği röportajda Zidane'ın hayatına olan etkisini anlatan Sara, unutulmaz ismi örnek alıyor. Brezilyalı yıldız, Zidane'ı ilk kez 7 yaşındayken izlediğini vurguluyor. Hatta çok sevdiği köpeğinin ismini bile 'Zizou Zidane' olarak koyduğunu aktarıyor.

GERÇEK BİR ZARAFETLE OYNADI

2006 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde ülkesi Brezilya'nın Fransa ile oynadığı ve 1-0 kaybedip elendiği maçta Zinedine Zidane'ı ilk kez izlediğini anlatan Sara, şu tarifi yaptı: "O zamanlar Fransa'da oyuncularını tanımıyordum. Sahada muhteşem, altın kramponlu, kel bir futbolcu gördüm ve 'Vay canına' dedim. En iyi takımımızı bu adam paramparça etti. Gerçek bir zarafetle oynadı. Bu adamın saf bir yeteneği olduğunu fark ettim. O günden beri Zidane'ı izlerken deli oluyordum."

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

25 yaşındaki Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nı hedefliyor. 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda olmak isteyen Sara, Galatasaray'da kendini göstermek istiyor. Şu ana kadar performansıyla dikkat çeken yıldız orta sahanın kısa sürede takibe alınması bekleniyor.

DERBİ USTASI

Gabriel Sara, kısa sürede adapte olup başarı sağladığı Galatasaray'da derbi performanslarıyla öne çıktı. Aslan'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği maçta 1 gol atan Sara, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri derbide 2 asistle yıldızını parlattı.

KÖPEĞİNE KAVUŞTU

Galatasaray formasıyla çıkışa geçen Gabriel Sara, çok sevdiği köpeğinin gelmesiyle mutlu oldu. Zizou Zidane isimli köpeğini çok seven Sara, özel uçakla Türkiye'ye de getirtti. Bu durum başarılı futbolcunun performansına da olumlu yansıdı.

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Süper Lig'de geride kalan 10 haftada asist krallığı listesinde Gabriel Sara ilk sırada geliyor. Galatasaray'da 9 maçta 5 asist yapan Sara, 2 de gol attı.