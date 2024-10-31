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Haberler Galatasaray

Sallai ile devam

Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, Roland Sallai'ye tam not veriyor. Her iki kanatta da oynayabilen Sallai, performansı ve mücadelesiyle takdir topluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Sallai'ye forma şansı vermeye devam edeceği vurgulandı. UEFA isim listesinde olmayan Macar futbolcunun Süper Lig'deki karşılaşmalarda ilk 11'de yer alacağı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Sallai ile devam
Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, Roland Sallai'ye tam not veriyor. Her iki kanatta da oynayabilen Sallai, performansı ve mücadelesiyle takdir topluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Sallai'ye forma şansı vermeye devam edeceği vurgulandı. UEFA isim listesinde olmayan Macar futbolcunun Süper Lig'deki karşılaşmalarda ilk 11'de yer alacağı bildirildi.
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