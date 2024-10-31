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Haberler Galatasaray

Jelert'e forma şansı geliyor

Galatasaray’da bek pozisyonundaki eksiklikler sonrası Elias Jelert ismi öne çıkmaya başladı. Genç yıldız, Beşiktaş derbisindeki oyunu ve mücadelesiyle formaya yaklaştı, şansı yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Jelert'e forma şansı geliyor

Sarı kırmızılı takımda bek bölgesinde arka arkaya y aşanan şanssızlıklar sonrası Elias Jelert'e fırsat doğdu. Aslan'ın önündeki kritik Tottenham ve Samsunspor maçlarında forma giymesi beklenen Jelert ile teknik heyet özel olarak ilgilenecek. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın; Samsunspor maçı öncesi hem cezalı durumda hem de sakatlığı var. Sol bekte ise Jakobs'un tedavisine devam ediliyor. Barış Alper Yılmaz'ın da formsuz bir dönemden geçmesi öne çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Jelert'i Tottenham ve Samsunspor maçlarında ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

ANNE VE BABASI YANINA TAŞINDI

Sezon başında 9 milyon euro bedel ile transfer edilen Elias Jelert henüz beklentilerin uzağında kaldı. Oyuna sonradan girdiği Beşiktaş derbisinde mücadelesiyle ilk kez sınıfı geçen Jelert'e son dönemde ailesi ekstra destek veriyor. 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bekin anne ve babası, oğullarının uyum sorununu atlatması için İstanbul'a geldi ve Jelert'le yaşamaya başladı.

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