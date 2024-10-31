Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Beşiktaş'ın o eski yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.
Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.
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