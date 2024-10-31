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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Beşiktaş'ın o eski yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler

Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen G.Saray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'e kancayı taktı.

Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler

İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rosier için yapılan ilk temas olumlu geçti.

Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler

Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.

Galatasaray'dan olay hamle! Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer edecekler

Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.

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