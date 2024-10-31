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Haberler Galatasaray

Forvetin yıldızları beğeniliyor

Aslan'da forvet hattı Avrupa'nın bile ilgisini topluyor. Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi iki yıldız forvette yan yana oynuyor. Beşiktaş derbisinde gollerden önce gelen faulleri İcardi aldı, maçı bitiren golü de Osimhen attı. İki yıldız Elfsborg karşısında 4-3'lük zaferde de öne çıkmıştı. Yine üçüncü forvette Michy Batshuayi yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Forvetin yıldızları beğeniliyor
Aslan'da forvet hattı Avrupa'nın bile ilgisini topluyor. Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi iki yıldız forvette yan yana oynuyor. Beşiktaş derbisinde gollerden önce gelen faulleri İcardi aldı, maçı bitiren golü de Osimhen attı. İki yıldız Elfsborg karşısında 4-3'lük zaferde de öne çıkmıştı. Yine üçüncü forvette Michy Batshuayi yer alıyor.
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