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92 puanla şampiyon
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tahmin etti. Buna göre yüzde 66.9 ihtimalle Galatasaray'ın 92 puan toplayarak yeniden şampiyon olacağı tahmin edildi. Yapılan tahminlerde 92 puanlı Galatasaray'ı 88 puanla Fenerbahçe ikinci, 78 puanla Beşiktaş üçüncü, 59 puanla Başakşehir dördüncü ve 56 puanla Trabzonspor beşinci sırada izliyor.
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