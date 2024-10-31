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Haberler Galatasaray

92 puanla şampiyon

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tahmin etti. Buna göre yüzde 66.9 ihtimalle Galatasaray'ın 92 puan toplayarak yeniden şampiyon olacağı tahmin edildi. Yapılan tahminlerde 92 puanlı Galatasaray'ı 88 puanla Fenerbahçe ikinci, 78 puanla Beşiktaş üçüncü, 59 puanla Başakşehir dördüncü ve 56 puanla Trabzonspor beşinci sırada izliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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92 puanla şampiyon
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu tahmin etti. Buna göre yüzde 66.9 ihtimalle Galatasaray'ın 92 puan toplayarak yeniden şampiyon olacağı tahmin edildi. Yapılan tahminlerde 92 puanlı Galatasaray'ı 88 puanla Fenerbahçe ikinci, 78 puanla Beşiktaş üçüncü, 59 puanla Başakşehir dördüncü ve 56 puanla Trabzonspor beşinci sırada izliyor.
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