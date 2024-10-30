TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde oynanan derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar flaş bir hamlede bulundu. Cimbom, taraftarların çok sevdiği eski yıldız futbolcuları için yeniden devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.
LİGDE BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN TEK TAKIM GALATASARAY
Galatasaray, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım.
Haftanın kapanış maçında ligin namağlup 2 takımı karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibinin yenilmezlik ünvanını son verirken kendi ünvanını korudu.
EN İYİ SEZON BAŞLANGICINI TEKRARLADI
Galatasaray, Süper Lig tarihinde 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi.
Süper Lig'de 10. haftayı 9 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.
Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
GALATASARAY, SAHASINDA 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında yaşayan Galatasaray, sonrasında Seyrantepe'de yaptığı 8 derbiyi kaybetmedi. "Cimbom" bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 5 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.
OSIMHEN DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen gollerine devam ediyor.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
SANCHEZ, BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI
Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ikinci kez gol attı.
Derbiye kadar Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 olmak üzere toplamda 9 resmi maça çıkan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı. Derbide takımını öne geçiren golü kaydeden 28 yaşındaki stoper, gol sayısını 2'ye çıkardı.
Davinson Sanchez, ilk golünü ligin 5. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde atmıştı.
SARA'DAN ADRESE TESLİM PASLAR
Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, asistleriyle dikkati çekti.
Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sezon başında kadrosuna kattığı Sara, performansıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin derbide attığı 2 golde duran topları etkili kullanarak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.
Derbiye kadar Süper Lig'de 2 gol, 3 asisti bulunan Gabriel Sara, asist sayısını 5'ye yükseltti.
MERTENS, GALATASARAY'DA "DALYA" DEDİ
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıktı.
Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, derbiye kadar Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada forma giydi.
Beşiktaş müsabakasına yedeklerde başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek "dalya" heyecanı yaşadı.
Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez fileleri havalandırdı.
TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME!
Öte yandan Galatasaray, ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor.
A Spor'un haberine göre bu doğrultuda sarı kırmızılılardan gündem yaratacak bir hamle geldi.
Geçen sezonun devre arasında rekor bedelle Bayern Münih'e giden Sacha Boey'nin, tekrardan Galatasaray'a dönme şansı doğdu.
Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre; Fransız sağ bekin sarı kırmızılılara dönme ihtimali arttı.
Jelert'i ocak ayında gönderecek olan Aslan'ın, Boey'i kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Bayern Münih'e transfer olduğundan beri beklentilerin altında kalan Boey, bir süredir sakatlık sorunlarıyla da karşıya karşıya kalmıştı.
Bu sezon Alman ekibinde yalnızca 2 maça çıkabilen Boey, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de bitecek.
DİĞER