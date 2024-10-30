TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Derbiye kadar Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 olmak üzere toplamda 9 resmi maça çıkan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı. Derbide takımını öne geçiren golü kaydeden 28 yaşındaki stoper, gol sayısını 2'ye çıkardı.