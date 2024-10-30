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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde oynanan derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar flaş bir hamlede bulundu. Cimbom, taraftarların çok sevdiği eski yıldız futbolcuları için yeniden devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:26
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rakibini kalesinden uzak tutan Galatasaray, 67. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Son anlara 2-0 önde giren Galatasaray, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikadaki şık golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede rakibine gol şansı vermeyen "Cimbom" derbiyi 2-1 kazandı. Galatasaray, bu sonuçla 10. haftada 9. galibiyetini aldı. Ligde bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

LİGDE BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN TEK TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Haftanın kapanış maçında ligin namağlup 2 takımı karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibinin yenilmezlik ünvanını son verirken kendi ünvanını korudu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

EN İYİ SEZON BAŞLANGICINI TEKRARLADI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Süper Lig'de 10. haftayı 9 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını tekrarladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce ilk 10 maçlar itibarıyla en iyi başlangıcını 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlikle yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

GALATASARAY, SAHASINDA 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında yaşayan Galatasaray, sonrasında Seyrantepe'de yaptığı 8 derbiyi kaybetmedi. "Cimbom" bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 5 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen gollerine devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

SANCHEZ, BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ikinci kez gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Derbiye kadar Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 olmak üzere toplamda 9 resmi maça çıkan Sanchez, 1 kez gol sevinci yaşadı. Derbide takımını öne geçiren golü kaydeden 28 yaşındaki stoper, gol sayısını 2'ye çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Davinson Sanchez, ilk golünü ligin 5. haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

SARA'DAN ADRESE TESLİM PASLAR

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, asistleriyle dikkati çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sezon başında kadrosuna kattığı Sara, performansıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin derbide attığı 2 golde duran topları etkili kullanarak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Derbiye kadar Süper Lig'de 2 gol, 3 asisti bulunan Gabriel Sara, asist sayısını 5'ye yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

MERTENS, GALATASARAY'DA "DALYA" DEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, derbiye kadar Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Beşiktaş müsabakasına yedeklerde başlayan Mertens, 82. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna girerek "dalya" heyecanı yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME!

Öte yandan Galatasaray, ocak ayı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

A Spor'un haberine göre bu doğrultuda sarı kırmızılılardan gündem yaratacak bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Geçen sezonun devre arasında rekor bedelle Bayern Münih'e giden Sacha Boey'nin, tekrardan Galatasaray'a dönme şansı doğdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre; Fransız sağ bekin sarı kırmızılılara dönme ihtimali arttı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Jelert'i ocak ayında gönderecek olan Aslan'ın, Boey'i kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray eski aşkına yeniden kavuşuyor! Sorunu yine o çözecek

Bayern Münih'e transfer olduğundan beri beklentilerin altında kalan Boey, bir süredir sakatlık sorunlarıyla da karşıya karşıya kalmıştı.

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