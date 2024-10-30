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Haberler Galatasaray

'LAF'TA efendiler

Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi sonrası yaptığı açıklamalara olay bir cevap verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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'LAF'TA efendiler
Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi sonrası yaptığı açıklamalara olay bir cevap verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.
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