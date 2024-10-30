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Haberler Galatasaray

Her alanda zirvede

Ligde 28 puanla zirveye oturan Galatasaray, istatistiklerle farkını ortaya koydu. 29 golle ligin en fazla skor üreten takımı olan sarı-kırmızılılar, yaratılan büyük şans (62), gol beklentisi (20,2), rakip ceza sahasında topla buluşma (31,2), bitiricilik yüzdesi (%17), maç başı şut (17,1) ve isabetli şut (6,8) gibi hücum istatiklerinde birinci olarak liderliğin tesadüf olmadığını gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Her alanda zirvede
Ligde 28 puanla zirveye oturan Galatasaray, istatistiklerle farkını ortaya koydu. 29 golle ligin en fazla skor üreten takımı olan sarı-kırmızılılar, yaratılan büyük şans (62), gol beklentisi (20,2), rakip ceza sahasında topla buluşma (31,2), bitiricilik yüzdesi (%17), maç başı şut (17,1) ve isabetli şut (6,8) gibi hücum istatiklerinde birinci olarak liderliğin tesadüf olmadığını gösterdi.
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