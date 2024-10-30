Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!
Trendyol Süper Lig'de namağlup tek takım olarak liderliği sürdüren Galatasaray, devre arası için kolları sıvadı. Rotasını Güney Amerika'ya çeviren sarı kırmızılılar, ocak ayında bitirmek istedikleri transfer için devreye Davinson Sanchez'i soktu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Son derece hızlı ve teknik bir isim olan 1.68 boyundaki yıldız için vatandaşı Davinson Sanchez devrede. Aslan, 10 milyon euro'luk bir bütçe ile Brezilya ekibinin kapısını çalacak.
Arias, 18 Ağustos 2021'den bu yana Fluminense forması ile toplamda 189 maça çıktı ve 41 gol / 42 asist katkısı sundu.
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