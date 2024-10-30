  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!

Trendyol Süper Lig'de namağlup tek takım olarak liderliği sürdüren Galatasaray, devre arası için kolları sıvadı. Rotasını Güney Amerika'ya çeviren sarı kırmızılılar, ocak ayında bitirmek istedikleri transfer için devreye Davinson Sanchez'i soktu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da yenerek ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray, devre arası için harekete geçti.

Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!

Sarı kırmızılılar, yaz döneminde de gündeme gelen Jhon Arias'tan vazgeçmiş değil. Fluminense takımı forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat için yeni bir resmi teklif hazırlanıyor.

Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!

Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Arias, sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!

Son derece hızlı ve teknik bir isim olan 1.68 boyundaki yıldız için vatandaşı Davinson Sanchez devrede. Aslan, 10 milyon euro'luk bir bütçe ile Brezilya ekibinin kapısını çalacak.

Galatasaray'da ocak ayı transferi için Davinson Sanchez devrede!

Arias, 18 Ağustos 2021'den bu yana Fluminense forması ile toplamda 189 maça çıktı ve 41 gol / 42 asist katkısı sundu.

REKLAM - Türk Telekom
Osayi'ye bir talip de Fransa'dan!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
Türkiye PKK/YPG'yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor!
İrfan Can'dan müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 01:10
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 00:52
Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi 00:51
F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı! 00:48
A. Efes'e Barça çelmesi! A. Efes'e Barça çelmesi! 00:48
Adana'da turlayan Çorluspor 1947! Adana'da turlayan Çorluspor 1947! 00:48
Daha Eski
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! 00:48
Konyaspor farklı turladı! Konyaspor farklı turladı! 00:48
Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! 00:48
F.Bahçe'ye Antony müjdesi! F.Bahçe'ye Antony müjdesi! 00:48
G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi 00:48
Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig... Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig... 00:48