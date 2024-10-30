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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 09:23
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GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Beşiktaş'ın tek golüyse 90+4. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray bu sonuçla puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Bu sezonki ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 20 puanda kalarak 4. sırada kendisine yer buldu.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Sarı-kırmızılılarda alınan derbi galibiyetinin sevinci yaşanırken, Lucas Torreira'nın yaptığı fedakarlık takdir topladı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

HASTA OLMASINA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızının Beşiktaş derbisinde hasta olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Hafta sonu gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi çıkan Torreira, buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi.

GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...

Uruguaylı ön libero, Beşiktaş derbisinde sahada kaldığı 83 dakikada görevini yaptı.

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