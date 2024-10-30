GALATASARAY HABERİ - Torreira'dan büyük fedakarlık! Beşiktaş derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın yaptığı fedakarlık ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golüyse 90+4. dakikada Ernest Muçi'den geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 20 puanda kalarak 4. sırada kendisine yer buldu.
Sarı-kırmızılılarda alınan derbi galibiyetinin sevinci yaşanırken, Lucas Torreira'nın yaptığı fedakarlık takdir topladı.
HASTA OLMASINA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızının Beşiktaş derbisinde hasta olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.
Hafta sonu gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi çıkan Torreira, buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi.
Uruguaylı ön libero, Beşiktaş derbisinde sahada kaldığı 83 dakikada görevini yaptı.
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