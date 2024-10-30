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Gabriel Sara taraftarın yeni aşkı oldu!
Sezon başında 18 milyon euro'ya Galatasaray tarihinin en pahalı transferi etiketiyle gelen Gabriel Sara, kısa sürede karşılığını verdi. Beşiktaş derbisine 2 asistiyle damga vuran Brezilyalı orta saha, duran toplardaki etkinliğiyle göz doldurdu. Adrese teslim ortalarıyla şov yapan Sara, Süper Lig'de 5 asistle zirveye çıktı. Derbide 6/13 orta isabeti, 5/11 ikili mücadele kazanma ve 7 kilit pas ile oynayan Sara, maçın yıldızı oldu. 14 maçta 8 gol katkısıyla (2 gol, 6 asist) ne kadar doğru bir transfer hamlesi olduğunu kanıtladı.
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