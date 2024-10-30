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Derbi imparatoru
Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan bu yana ligin seyrini değiştiren Okan Buruk, derbi performansıyla da adını tarihe yazdırıyor. Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Buruk geldiğinden bu yana çıktığı 14 derbinin 10'undan zaferle ayrıldı. 2 kez mağlup olan Galatasaray, ayrıca 2 beraberlik yaşadı.
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