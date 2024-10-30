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Haberler Galatasaray

Derbi imparatoru

Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan bu yana ligin seyrini değiştiren Okan Buruk, derbi performansıyla da adını tarihe yazdırıyor. Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Buruk geldiğinden bu yana çıktığı 14 derbinin 10'undan zaferle ayrıldı. 2 kez mağlup olan Galatasaray, ayrıca 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Derbi imparatoru
Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan bu yana ligin seyrini değiştiren Okan Buruk, derbi performansıyla da adını tarihe yazdırıyor. Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Buruk geldiğinden bu yana çıktığı 14 derbinin 10'undan zaferle ayrıldı. 2 kez mağlup olan Galatasaray, ayrıca 2 beraberlik yaşadı. Okan Buruk'un öğrencileri, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 14 maçta 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. SÜPER Lig'de muhteşem bir derbi performansı gösteren Okan Buruk ve öğrencileri, ezeli rakiplerine ise uzak ara yaptı. Tecrübeli hoca göreve geldiğinden bu yana, 13 derbiye çıkan Fenerbahçe 17 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekibe 15 puan fark atan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ise 17'şer puan fark atarak büyük maçlarda zirvenin hakimi oldu. Ayrıca ezeli rakiplerin derbi maçlarında eksi averaja sahip olması da dikkatlerden kaçmadı.
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