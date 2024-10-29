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Haberler Galatasaray

"Net penaltıydı"

Buruk: Benim zamanımda çok derbi kazandık. İcardi’nin yerde kaldığı pozisyonda darbe var gibiydi. Hakem vermedi, VAR dahil olmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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"Net penaltıydı"

3 PUANI HAK ETTİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi galibiyetini hak ettiklerini söyledi. Buruk, "Kazanmamız halinde fark 8 puana çıkacaktı. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Benim dönemimde derbilerde çok galibiyetimiz var. Beşiktaş'a çok net pozisyon vermeden maçı bitirdik. Yediğimiz gol, uzaktan şut. Onun dışında geçiş hücumları oldu. 4-4-2 oynayan bir takıma göre rakibimize çok pozisyon vermedik. 3 puanı hak ettik" dedi.

ICARDI DARBE ALDI

Bay haftası öncesi bu galibiyetin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Buruk, "İcardi'nin yerde kaldığı pozisyonda darbe var gibiydi. Hakem vermedi, VAR müdahil olmadı. İcardi'nin söylediği de 'darbe aldığına' yönelikti. İki takım için de verilen verilmeyenler oldu ama net pozisyon olarak İcardi'nin pozisyonu penaltıya yakındı. Sara, ayağı çok temiz bir oyuncu. Sihirli bir sol ayağı var. İstediklerimizi yapıyor" ifadelerini kullandı.

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