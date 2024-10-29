Mustafa Çulcu'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı değerlendirme: Şaşkınlıkla hakemi izledik

Mustafa Çulcu, Sabah gazetesindeki yazısında Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Çulcu, "Hakemin gösterdiği doğru kartlarının yanında göstermediği kartlar ve fauller çok baş ağrıtacak." dedi. İşte Mustafa Çulcu'dan maç yorumu...

"ŞAŞKINLIKLA HAKEMİ İZLEDİK"

Galatasaray, Süper Kupa'da 5-0 kaybettiği maçın rövanşını almak için çift forvetle, Beşiktaş ise sakat olduğu için önemli oyuncusu Paulista'dan yoksun olarak sahadaydı. Semih'in gereksiz faulünden Sanchez ile öne geçen Galatasaray risk aldı, duran topların dönüşünde çok eksik yakalandı. Çift santrfor oynuyor ancak kanatlardan orta yapacak Sallai sahada yoktu. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Semih ve Immobile rakip savunmanın kucağında kalınca marke edildiler. Basit top kayıpları yaptılar. İkinci yarı Kaan'ın çıkması Galatasaray için iyi olmadı. Beşiktaş rakibinin üzerine daha fazla gitmeye başladı ve savunmayı zorladığı anlarda duran toptan ilk golün kopyası gibi Osimhen ile ikinci gol geldi. Immobile ve Semih sahada yoktu. Uzatmalarda Muçi'nin golü, sonucu değil ancak skoru değiştirdi.

Arda Kardeşler iyi başlamıştı ancak 17'de Sanchez'in topu bırakıp Immobile'nin karnına yaptığı el hareketi faul ve net sarı olmalıydı. Hakem iyi açıdan izleyemediği için faul dahi vermedi. 27'de Beşiktaş ceza alanı içinde top İcardi'de, rakibini kaçırıp arkada kalan Udoaki, adım frekansını ayarlayamayınca sağ dizi ile İcardi'yi bozdu, penaltı verilmeliydi. Ama hakem 'devam' dedi. Aklı bu pozisyonda kalan hakem oyunun devamında 28'de bu kez Rafa Silva'ya yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Sanchez'e net bir sarı vermeliydi ama faul dahi vermedi. Biz de şaşkınlıkla hakemin bu tuhaf kararlarını izledik. 39'da Barış rakip Svensson'u boynundan çevirdi. Barış net sarı görmeliydi, hakem vermedi.

İlk yarı bitmek üzereyken topun kontrolü kendinde önü açık kademede kimsenin olmadığı bir pozisyonda kaleye gidecek olan Immobile'yi, Barış faul ile durdurdu. Yaptığı faulün karşılığı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart olmalıydı. 82'de Emirhan'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Osimhen'e hareketinde benim futbol anlayışımda bariz gol şansı diyorum, kırmızı olmalıydı. Hakemin yorumu sarı. Bu iki pozisyona ve penaltı olan İcardi pozisyonuna VAR karışamaz. Hakemin gösterdiği doğru kartlarının yanında göstermediği kartlar ve fauller çok baş ağrıtacak.