Maskeli süvari!

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, dün Ali Sami Yen'deki Beşiktaş derbisine damga vurdu. Maça Mauro İcardi'yle birlikte ileri uçta sarı-kırmızılıların gol umudu olarak başlayan Nijeryalı süper star, kendisinden bekleneni yaptı ve 67'nci dakikada takımının ikinci golüne imzayı attı. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Emirhan'ı ekarte eden ve topa muhteşem yükselen 25 yaşındaki santrfor, topu tam köşeye yolladı. Meşin yuvarlak Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun bakışları eşliğinde ağlarla buluştu.

5 MAÇTA 4 GOL

Attığı golün yanı sıra sergilediği performansla da takdir kazanan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı beşinci Süper Lig maçında 4'üncü kez ağları sarsmış oldu. Geçen haftaki Antalyaspor maçında sezonun en güzel gollerinden birini atan Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde de duble yapmıştı. Bu sezon çıktığı ikinci derbide de skor katkısı veren Osimhen, F.Bahçe ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Mertens'e de gol attırmayı başarmıştı.

RAKİPLERİN BİZİ DURDURMASI ZOR

Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Taraftarımız inanılmazdı. Bize üç puanı getiren onlar oldu. Oyun olarak iyiydik. Gol katkısından dolayı mutluyum. Takımın performansı daha önemliydi. İcardi'yle çok iyi anlıyoruz birbirimizi. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Bana söylediklerini uygulamaya çalışıyorum. Onunla oynamak benim için onur. Rakip savunmaların bizi engellemeleri çok zor."