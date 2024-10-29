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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın kralı

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, kısa sürede takıma uyum sağladı ve şu ana kadar ki performansıyla taraftarları kendisine hayran bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'ın kralı

Her geçen gün performansını artıran Sara, asistlerine de devam ediyor. G.Saray formasıyla ilk asistini 4'üncü haftadaki Rizespor maçında yapan Brezilyalı oyuncu, dün de Sanchez'in ve Osimhen'in attığı gollerde ortayı yapan isimdi. Bu sezon ligdeki beşinci asistini yapan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de en fazla gol pası veren isim olarak asist krallığında ilk sıraya çıktı.

CİMBOM'UN GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu son dönemdeki performansıyla harikalar yaratıyor. Sara, gol ve asist katkılarıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Müthiş driplingleri ve çapraz paslarıyla göz dolduran sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncusu, arkadaşlarına yaptığı gollük servisleriyle de değerini arttırıyor. Sezonun başında olduğumuz düşünüldüğünde ilerleyen haftalarda Gabriel Sara'dan bu tarz asistleri çokça göreceğiz demektir. Gabriel Sara ve Osimhen ikilisi Galatasaray'ın gücüne güç kattığı bir kez daha perçinlenmiş oldu.

TEK BAŞINA KAMPA GİRDİ

Geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı geçiren ve Cumartesi günü hastaneden taburcu edilen Okan Buruk, ertesi gün Florya'da gerçekleştirilen son taktik idmanında takımın başında yer aldı. Oyuncuları evlerine yollayan deneyimli teknik adam, geceyi tesislerde geçirdi ve Florya'da derbiye hazırlandı.

SALLAI MÜKAFATINI ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle fizik gücüyle ön plana çıkan Macar oyuncu, derbide 11'de başlayarak mükafatını almış oldu. Tecrübeli oyuncu performansıyla otoritelerden tam not verdi.

Kusursuza yakın oynadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı maçta savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakcı, performansıyla göz doldurdu. Siyah- beyazlıların 55. dakikada gole çok yaklaştığı pozisyonda müdahalesi ile taraftarlarından büyük alkış aldı. Milli oyuncu Joao Mario'nun kale sahasında yerden şutunda son anda müdahale ederek gole izin vermedi. Derbide sol stoperde görev yapan Abdülkerim, kusursuza yakın futbol oynadı.

BESIKTAS'A 'SUS' İŞARETİ

Galatasaray'da Yunus Akgün, başarılı oyunuyla göz dolduruyor. Bu sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren milli futbolcu derbide de oynadığı futbolla taraftarlarından alkış aldı. Öte yandan, Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına derbi sonrası yanıt verdi. Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti. Galatasaray da Beşiktaş'a 'sus' emojisiyle bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi. Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, sarı kırmızılı formayla 75 maçta görev yaptı. Bu süreçte 11 kez fileleri havalandıran Yunus, 9 de gol pası verdi.

SEZON SONU KONUŞURUZ

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, çok çalıştıklarını, hedeflerinin 5. yıldız olduğunu söyledi. Okan Buruk'un 'Sezon sonu ayrılacak isimler olacak' açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" sözlerini sarf etti.

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