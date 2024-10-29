Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu da doyasıya yaşandı. Cumhuriyetin ilanının 101. kuruluş yıldönümü nedeniyle RAMS Park'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Maç öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi.

TRİBÜNLER TEK YÜREK OLDU

Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı. Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı. Cumhuriyet Karnavalı şeklinde geçen törenlerin ardından oynanan dev derbiyi kazanan Galatasaraylı futbolseverler, hem büyük zaferi hem de cumhuriyeti kutladılar.

SARI-KIRMIZI ŞÖLEN

Galatasaray taraftarı, dün oynanan Beşiktaş derbisinde RAMS Park'ı adeta sarı-kırmızı renklere boyadı. Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi bitiren yaklaşık 50 bin Galatasaraylı futbolsever, ilk düdükten itibaren oyunculara büyük destek verdiler. Marşlar ve tezahüratlarla 12. adam gibi Galatasaray'ın itici gücü olan taraftarlar, RAMS Park'ı sarı-kırmızılı renklere boyanmış bir şölen alanına çevirdi.