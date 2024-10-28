Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış karşılaşması derbiye sahne olacak. Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, ağustos ayında oynanan Süper Kupa Finali'nin rövanşını alabilmek ve ligde liderliğini sürdürebilmek için Beşiktaş karşısında planını hazırladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Alınan bilgilere göre; Beşiktaş'ın her iki beki Svensson ve Masuaku'nun çok fazla açık verdiğini tespit eden Buruk'un hafta boyunca idmanlarda kanat hücumları üzerinde durduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, başarılı teknik adamın Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den sürekli bu iki futbolcuyu zorlamasını istediği, ayrıca görev almasını durumunda Mertens ve Sallai'nin kanat akınlarına destek vereceği belirlendi.
BASİT TOP KAYBI YAPMAYIN
Barış ve Yunus'tan Osimhen ile Icardi'yi sürekli ceza sahasında topla buluşturması talimatını veren Okan Buruk'un santra ile beraber baskılı bir oyun planladığı gelen bilgiler arasında.
Tecrübeli hocanın ayrıca savunma ve orta alan oyuncularını basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardığı da öğrenildi.
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