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Haberler Galatasaray

Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış karşılaşması derbiye sahne olacak. Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, ağustos ayında oynanan Süper Kupa Finali'nin rövanşını alabilmek ve ligde liderliğini sürdürebilmek için Beşiktaş karşısında planını hazırladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

Beşiktaş önünde kazanarak hem liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

Teknik direktör Okan Buruk'un yaşadığı rahatsızlığa rağmen Siyah-Beyazlılar'ı çok iyi analiz ettiği öğrenildi.

Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

FAZLA AÇIK VERİYORLAR

Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 kazanmasına rağmen savunmada büyük problemler yaşadığı Lyon maçını tekrar tekrar izleyen tecrübeli hocanın rakibi imha planını belirlediği ifade edildi.

Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş'ın her iki beki Svensson ve Masuaku'nun çok fazla açık verdiğini tespit eden Buruk'un hafta boyunca idmanlarda kanat hücumları üzerinde durduğu öğrenildi.

Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

Takvim'in haberine göre, başarılı teknik adamın Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den sürekli bu iki futbolcuyu zorlamasını istediği, ayrıca görev almasını durumunda Mertens ve Sallai'nin kanat akınlarına destek vereceği belirlendi.

Okan Buruk'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ı kanatlardan yıkacak

BASİT TOP KAYBI YAPMAYIN

Barış ve Yunus'tan Osimhen ile Icardi'yi sürekli ceza sahasında topla buluşturması talimatını veren Okan Buruk'un santra ile beraber baskılı bir oyun planladığı gelen bilgiler arasında.

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