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Haberler Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbinin başlangıç düdüğü için heyecanlı geri sayım sürerken sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 19:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklama

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbinin başlangıç düdüğü için heyecanlı geri sayım sürerken sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"F.BAHÇE DERBİSİ GİBİ OLSUN!"

Türkiye için yarın çok önemli bir gün. Cumhuriyeti ilan edeceğimiz bir gün tekrar. Hepimiz için değerli olan 29 Ekim'i kutlayarak başlamak istiyoruz. İyiyim, ani bir operasyon oldu. Çok şükür iyi geçti. Dün takımla antrenmana çıktım. Bugün de hazırlıklarımızı tamamladık. Dikkatli şekilde buradayım.

Bu maçlar çok önemli, değerli ama bu tür maçlar sadece 3 puan değil. Herkes için çok daha önemli galibiyet. Birincisi oyuncularıma çok inanıyorum, taraftarlarımıza inanıyorum.

"ZOR MAÇ OLACAK"

Karşımızda ligin iddialı ve iyi takımlarından biri var. Hem oyun hem sonuç olarak iyi yerdeler. Moralli geldiler Avrupa'da kazanarak. Amacımız kendi oyunumuzu oynamak ama rakibimizin artılarını eksilerini analiz edip oyuncularımıza anlattım. Genel anlamda iki takım da ofansif anlamda güçlü. Skor üretmek, kazanmak istiyoruz. Birinci düşüncemiz kazanmak. Zor maç olacak, biliyoruz. İki takımın da futbolun içinde olduğu bir maç olsun. Fenerbahçe derbisi gibi olsun. Taraftar, futbolcular futbol içerisinde kaldı. Kazanmak, skor üretmek, goller atmak istiyoruz.

Avrupa maçında da ilk yarıyı etkili oynadık. Birçok maçta ilk yarıları etkili oynadık. Bunu tüm maça yaymak istiyoruz. Değişik sistemler üzerinde duruyoruz. Maçın gidişatına göre kararlar vereceğiz. İlk isteğimiz kazanmak.

"4-4-2 OYNUYORUZ, BARIŞ SOL BEK"

Mertens çok önemli ve değerli. Önde iki forvetle başlıyoruz. SOn maçta 3-4-1-2 oynadık. Bugün buraya 4-4-2 olarak döndük. Barış'ın sol bek performansları var. Bunu çok iyi yaptı. 5-6 maç geçen sezon çok iyi oynaıd. Hafızası var. Hızı var, ikili mücadeleye giriyor. Beşiktaş'ın hücum geçişleri çok etkili.

Barış sol bek oynayacak, birincil rolü bu. Bizim gibi takımlar beklerini hücumda kullanır, biz hem hücumda hem savunmada kullanacağız. Önemli olan takım oyunu. Tüm takım her şeyini vermeli. Takımın golcü oyuncularından biri ve sol bek başlıyor Barış, sol bek oynayınca da skora katkı yaptı. Önemli olan verdiğimiz görevleri uygulaması. İki forvet başlıyoruz ama bu iki forvet savunma da yapacaklar.

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